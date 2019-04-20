وصول طائرة قطرية لمطار جربة التونسي تحمل أسلحة للمليشيات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت عضو في البرلمان التونسي لمياء بلمليح وصول طائرة نقل عسكرية قطرية لمطار جربة على متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات ليبية .

وقالت العضو – عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك – إن معلومات مؤكدة وصلتها عبر الأجهزة الأمنية بالمطار تفيد بوصول الطائرة مساء أمس الأول للمطار .

وذكرت أنها أجرت اتصال بالجهات المختصة التونسية، الذين أكدوا صحة وجود الطائرة لكن لأسباب فنية لا علاقة لها بالأسلحة وبما يحصل بالشقيقة ليبيا حاليا.

وطالبت العضو بلمليح حكومة بلادها وخاصة وزارة الخارجية أن تلتزم الحياد الذي عهدناه وعدم الانحياز لطرف على آخر.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تلقى أمس الأول الخميس اتصال هاتفي من وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لبحث آخر التطورات في المشهدين السياسي والعسكري على الأرض في ليبيا .

وأكد القائد العام حفتر حرصه على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا في أقرب الأوقات، لافتاً إلى أن قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق بطرابلس دون وجه حق، وأنها حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين .

وعبر حفتر عن امتنانه لمواقف رئيس الجمهورية الباجي فايد السبسي من الأزمة في ليبيا وجهوده الدؤوبة من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي، ولمواقف تونس الداعمة للشعب الليبي.

ومن جهته، جدد الجهيناوي – بحسب وزارة الخارجية التونسية – الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وحقن دماء الليبيين، كما شدد على ضرورة استكمال بقية مراحل المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال، معتبراً أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية إلا بالحوار والتفاوض.

وأكد الجهيناوي على أهمية العمل على إيجاد أرضية توافق بين مختلف أطراف الاقتتال الدائر حالياً في طرابلس وعدد من المناطق الليبية الأخرى، تفضي إلى وضع الآليات الكفيل بحل الخلافات بين الليبيين بعيداً عن لغة السلاح، مشدداً على أن ما يجمع الفرقاء في ليبيا أكثر مما يفرقهم.