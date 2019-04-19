النائب قويرب: السراج رهن الإقامة الجبرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب إنه كان يجب وضع الترتيبات الأمنية وإخلاء طرابلس من كافة المظاهر المسلحة قبل دخول حكومة الوفاق إليها .

واعتبر قويرب – في مداخلة مع قناة ليبيا – أن هذه المسألة تعتبر أول خرق للاتفاق السياسي يرتكبه فائز السراج، مؤكدا تورط رئيس المجلس الرئاسي بذلك مع المليشيات .

ونوه عضو مجلس النواب إلى وجود شكوك تشير بأن يكون السراج رهن الإقامة الجبرية في طرابلس، مشيرا إلى أن ما يحدث في طرابلسهو تغول على أموال وقرارات الدولة، حسب قوله.