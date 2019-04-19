السراج يطالب بضرورة إصدار مذكرة اعتقال بحق”حفتر” ومحاسبة

أخبار ليبيا 24

عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن آسفه لحالة الجمود الحاصل في مجلس الأمن وعدم توافق أعضائه تجاه الأحداث في طرابلس.

ودان السراج في مقابلة مع “بي بي سي” العربية صمت حلفائه الدوليين أمام تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس، مشيرا إلى أن الانقسامات في المجموعة الدولية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو ألفين وأحد عشر عندما تخلى المجتمع الدولي عن ليبيا، وفق تعبيره.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة محاسبة قوات الجيش الوطني على الهجمات الوحشية والهمجية على طرابلس، محذرا في الوقت ذاته من استغلال تنظيم الدولة حالة الفوضى التي تسببت فيها قوات الجيش، حسب وصفه.

وأضاف :”الروس لن يقبلوا ذكر اسم قائد الجيش الوطني المشير حفتر على الرغم من أن الجميع يعرفون أنه مدبر هذا الأمر”.

وطالب السراج بضرورة محاسبة حفتر على وحشية وهمجية قوات الجيش الليبي وأصدر مذكرة لاعتقاله، حسب قوله .