بعد لقائه الجهيمي .. المشري إلى اسطنبول للقاء أردوغان

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر الرئاسة في اسطنبول.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على فيسبوك، إلى أنّ اللقاء ناقش تطورات الهجوم على طرابلس والمنطقة الغربية .

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء الجهود المبذولة لتنسيق الموقف الدولي تجاه هذا الهجوم، وبحثا سبل إنجاح الحل السلمي للأزمة في ليبيا .

يأتي اللقاء فيما لا تزال المواقف الدولية متباينة حيال التطورات الميدانية في ليبيا، بالنظر إلى فشل مجلس الأمن الدولي تبني قرارًا بريطانيًا يطالب طرفي الاشتباكات في ليبيا بوقف إطلاق النار.

وكان المشري التقى يوم أمس الخميس في تونس العاصمة، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ورئيس البرلمان التونسي عبدالفتاح مورو، ورئيس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي.

وناقش المشري، خلال زيارته رفقة النائب الثاني فوزي عقاب، تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية.

وأكد اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وعودة قوات الجيش الوطني لمواقعها السابقة، ومعاقبة كل المسؤولين عن الهجوم، ورفض أي حلول عسكرية في ليبيا.

يشار إلى أن المشري أعلن رفضهم قبول وقف إطلاق النار حتى رجوع قوات حفتر من حيث أتت، مطالبًا خلال لقائه عددا من السفراء ورؤساء بعثات الدول المعتمدة لدى ليبيا في العاصمة التونسية؛ طالب الدول العربية والغربية باتخاذ موقف واضح مما يحدث بليبيا، إما دعم مسار الأمم المتحدة والملتقى الجامع، أو دعم مسار الانقلاب والحل العسكري.

وأكد المشري أن حكومة أبوظبي تسعى لإفساد قيام ديمقراطية في ليبيا بدعمها حفتر عسكريًا، مشيرًا إلى سيطرة قوات الوفاق على عربات مصفحة إماراتية خلال المعارك؛ إلى جانب العثور على ذخائر مصرية حديثة الصنع؛ بحسب قوله.