فرنسا تتمسك بالتعاون الأمني ودعم حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن موقف بلادها واضح تجاه ليبيا، بدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وذلك ردًا على إعلان وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أمس الخميس تجميد التعاون الأمني مع فرنسا التي اتهمها بدعم المشير خليفة حفتر.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ردًا، قالت فيه إنّ فرنسا تقيم مع حكومة الوفاق الوطني – المعترف بيها دوليا – تعاونًا أمنيًا وثيقًا، يتجسد بوجه خاص في تأسيس الحرس الرئاسي وتعزيز إمكانات القوات البحرية الليبية.

وأضافت الوزارة أنّ فرنسا أعلنت معارضتها للحملة العسكرية القائمة، وهي تدعو مجدداً إلى وقف سريع لإطلاق النار وإلى استئناف الحوار دون تأخير، بغية استهلال عملية سياسية ذات مصداقية، بقيادة الأمم المتحدة .

يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا، طالب مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بإيقاف كافة التعاملات مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين وزارة الداخلية والجانب الفرنسي .

كما طالب باشاغا – في خطابه الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – مدير العلاقات بإيقاف الاتفاقيات في المجالات التدريبية أو الأمنية أو أي اتفاقيات أخري، بسبب موقف الحكومة الفرنسية بدعم المجرم “حفتر” المتمرد على الشرعية، حسب وصفه .