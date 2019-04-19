المسماري يكشف عن وصول جماعات إرهابية لطرابلس من القاعدة والنصرة عبر تركيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش تواصل عملية تطهير طرابلس من الجماعات المسلحة الإرهابية، مشيرا إلى العمليات بطرابلس تتقدم بسلاسة وثبات.

وقال المسماري – خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقده اليوم الجمعة – إن من أولويات قوات الجيش هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم بطرابلس، لافتًا إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بقواعد الاشتباك وبالقانون الإنساني”.

واتهم المسماري، قوات الوفاق المعترف بيها دورليًا، بشن غارة جوية على مواقع للجيش الوطني، لافتا إلى أن جماعات إرهابية من القاعدة والنصرة أتوا من سوريا عبر تركيا إلى طرابلس.

وأوضح أن الأمن مستتب في مدينة غريان، نافياً أي شائعات متصلة بالمدينة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قامت بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من العناصر الإرهابية، مشيرا في الوقت ذاته أن قوات الجيش تمكنت من القبض على أسرى تشاديين اعترفوا بدعمهم بالمال من المجلس الرئاسي ورئيسها فايز السراج.

وفي سياق متصل، اتهم المسماري، حكومة الوفاق بالقيام بتهديد الدبلوماسيين والسفراء للانقلاب على القوات المسلحة، قائلا “إن القنصل الذي أصدر بيانا من الدار البيضاء إرهابي مطلوب، الإخوان وداعش والقاعدة لهم عناصر داخل قنصليات أجنبية”.