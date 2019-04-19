الشروع في إنشاء محطة طبرق الغازية بقدرة “740 ميغا وات”

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير موقع مشروع محطة طبرق عبدالباسط عوض العوامي إن الشركة العامة للكهرباء شرعت الخميس في مسح وتنظيف وتجهيز موقع محطة طبرق الغازية التي تقدر إنتاجيتها 740 ميغا وات .

وأكد العوامي أن أعمال التنظيف والتجهيز سوف تستمر لعدة أيام وسيتم تسليم الموقع لشركة “ميتكا” اليونانية المنفذة للمشروع.

وأشار العوامي إلى أن المشروع سيتوزع على مرحلتين المرحلة الأولى تركيب وحدتين بقدرة إنتاجية 370 ميغا وات، وينتهي العمل خلال 9 أشهر .

ونوه العوامي إلى أن هذا المشروع يعتبر لأكبر محطة غازية لتوليد الكهرباء بعد محطة شمال بنغازي، وسوف تستفيد منها مدن المنطقة الشرقية وتخفف الحمل على محطة شمال بنغازي وتساهم في عدم انقطاع الكهرباء.