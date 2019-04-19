بعد نجاته من سقوط طائرته .. “بن عامر” يكشف لــ”24″ سبب سقوط طائرته

بعد نجاته من سقوط طائرته .. “بن عامر” يكشف لــ”24″ سبب سقوط طائرته

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل أهالي مدينة طبرق ظهر اليوم الجمعة عقيد طيار “جمال بن عامر” بعد نجاته من سقوط “طائرته ميغ 21” أثناء قيامها بعمليات جوية في حربها ضد الميليشيات بطرابلس.

وأكد بن عامر- لأخبار ليبيا 24 – أن طائرته تعرضت لعطل أثناء قيامها بعمليات قصف لمعاقل الميليشيات في طرابلس منذ أيام بالقرب من محمية طرابلس .

وأشار بن عامر إلى أن صحته جيدة وسوف يعود من جديد لإكمال مهمة القوات الجوية لتحرير طرابلس، وأن العمليات تسير بخطى ثابتة ومستمرة لتحرير طرابلس .

ونجا بن عامر في الرابع عشر من أبريل بعد سقوط طائرته وتمكن من الخروج منها عن طريق المقعد القاذف وسقطت في منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.