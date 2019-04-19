البيت الأبيض: “ترامب” يعترف بدور “حفتر” المهم في مكافحة الإرهاب

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد البيت الأبيض اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يوم الإثنين الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، أن الطرفين تحدثا حول جهود مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مضيفاً إن ترامب يعترف بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.

وناقش الرئيس الأمريكي والقائد العام للجيش رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي.

وتأتي المحادثات بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس، نحو طرابلس عقب سيطرتها على مدينتي غريان وترهونة وصولاً إلى مناطق جنوب طرابلس في عين زارة ومطار طرابلس العالمي وخلة الفرجان .

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