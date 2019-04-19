سلامة : ينفي التصريحات المنسوبة له ويتواعد بملاحقة مفبركي الإشاعات الكاذبة قانونياً

أخبار ليبيا 24 – خاص

فندت البعثة الأممية إلى ليبيا اليوم الجمعة تصريحات نشرتها قناة ليبيا الأحرار – الجناح الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – التصريحات التي نسبت إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا في جلسة مجلس الأمن المغلقة أمس الخميس بشأن الوضع في طرابلس.

وتوعدت البعثة الأممية بحسب مكتبها الإعلامي بملاحقة كل من تسول له نفسه اختلاق تصريحات مفبركة ونشر الإشاعات الكاذبة عنها .

ومن جانبه، قال المبعوث الأممي غسان سلامة في تغريدة له على موقع “تويتر” تعليقاً على هذا الموضوع : متى تتوقف الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة والتصريحات المختلفة والإفادات المزورة عن العمل “.

واختتم المبعوث الأممي تغريدته قائلاً :” السم الذي يخترعه بعضهم قد ينتهي بقتلهم “.

يشار إلى أن قناة ليبيا الأحرار قد نشرت في وقت متأخر يوم أمس الخميس تصريحات منسوبة لسلامة خلال إحاطته في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن قائلة فيها “سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن: حفتر يتجول بحرية في غرب ليبيا بينما يعتمد السراج على الميليشات المسلحة لحمايته، والتطورات الأخيرة ستعزز سطوة الميليشات في طرابلس .

وتعد قناة “ليبيا الأحرار” ومقرها قطر أحد الأبواق الإعلامية التي يطل منها قيادات جماعة الإخوان المسلمين على الوطن العربي، والتي طالتها اتهامات من بعض شخصيات ومؤسسات الدولة بنشر تقارير كاذبة وشائعات الغرض منها ضرب الاستقرار في ليبيا .