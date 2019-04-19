عادل الأوجلي عضوًا للجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختارت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عادل الأوجلي عضوًا في لجنة الاستئناف بالاتحاد، وذلك خلال اجتماعها الـ24 الذي عُـقد في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

وقال الأوجلي، إن الترشيح من الاتحاد الليبي جاء بعد مشاركة عدد من المرشحين في اللجان الأخرى، لكن يبدو أن ما طرح للتغيير هي لجنة الاستئناف.

ويعتبر عادل الأوجلي، 47 عامًا، من الشخصيات الرياضية المرموقة في ليبيا، وسبق وأن تقلد عدة مهام منها مدير النشاط بجامعة قاريونس خلال العام 2005 حتى 2010ـ وعضو الاتحاد الفرعي بنغازي 2005.

و المدير التنفيذي نادي النصر ويشغل حالياً منصب عضو مجلس ادارة اللجنة التسييرية لنادي النصر و مدير النشاط جامعة بنغازي