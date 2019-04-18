كونتي يُحذر من عودة ظاهرة الجماعات المتطرفة في ليبيا

كونتي يُحذر من عودة ظاهرة الجماعات المتطرفة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” عن وجود أكثر من 18 ألف نازح” في ليبيا .

وأوضح “كونتي” – خلال إحاطته بشأن ليبيا أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الخميس – أن وجود هذا العدد من النازحين، يشكّل أزمة ًإنسانيّة حقيقيّة .

وأضاف أن الوضع في ليبيا يُشكّل مصدر قلقٍ لإيطاليا وأوروبا والمجتمع الدّولي، محذراً، من عودة ظاهرة الجماعات المتطرفة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، “إينزو موافيرو ميلانيزي” وصف تحذيرات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج”، بإمكانية تدفق 800 ألف مهاجرا باتجاه الشواطئ الأوروبية؛ بسبب الصراع العسكري الدائر في ليبيا بـ”التّقديرات المُبالغ فيها”.