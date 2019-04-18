وقوع سارق محل “سوني” في شَرك نصبته عناصر تحريات البحث الجنائي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكد مدير المكتب الإعلامي بالإدارة العامّة للبحث الجنائي مساعد ضابط “وليد العرفي” القبض على الجاني الذي قام بسرقة محل وكيل شركة “سوني” ببنغازي .

وأوضح “العرفي” ــ في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الجاني ليبي الجنسية، وتم القبض عليه متلبسا اليوم الخميس وذلك بعد نصب كمين له من عناصر التحريات بالإدارة .

وأشار “العرفي” إلى أن الجاني تمكن من فتح ثغرة في حائط المحل المشار إليه سابقًا، وتمكن من سرقة بضائع تقدر بحوالي “58” ألف ليبي.

وذكر المسؤول أن الجاني اعترف ببيع جزء من البضاعة المسروقة، في السوق الشعبي “العشية”، وبعض المحال .

لفت “العرفي” إلى أن الجاني اعترف بسرقة عدد ثلاثة محال بمنطقة شبنة بنفس الطريقة، لافتًا إلى أنه تمت إحالة الجاني إلى جهات الاختصاص