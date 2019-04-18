الجمارك الليبي يمنع استيراد البصل الأحمر من مصر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير منفذ أمساعد البري العقيد عبدالناصر الجحاوي أن جهاز الجمارك الليبي حاليًا منع استيراد البصل الأحمر من مصر مؤقتاً لحين ظهور نتائج التحاليل لتبين صلاحيته للاستهلاك البشري من عدمه.

وأوضح الجحاوي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الخضروات والفواكه القادمة من مصر في السابق لا تخضع للرقابة عليها بسبب قدومها في سيارات مكشوفة غير مبردة.

وقال الجحاوي، إن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمنفذ اعتبر قدوم الخضروات والفواكه من مصر في سيارات مكشوفة في حكم الإسقاط ولا يمكن إجراء الفحوصات عليها فأصبحت مشكلة عامة تواجه مركز الرقابة .

وأضاف، “خاطبنا جهاز الجمارك الليبي ليقوم بمخاطبة الجمارك المصرية على فرض وصول الخضروات والفواكه في سيارات مبردة ومجهزة بهذا الخصوص، والذي بدوره استجاب لهذا الطلب، حيثُ أن المواد الغذائية والخضروات والفواكه القادمة من مصر تدخل في سيارات مبردة ومجهزة ويتم أخذ العينات منها عن طريق مركز الرقابة على الأغذية.