فرنسا تعلن دعمها لحكومة السراج .. ألم تكن تدعمها ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت شبكة “بي بي سي” الإخبارية، اليوم الخميس، إنّ السلطات الفرنسية تعلن دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

ولم تشر في تغريدة مقتضبة على موقع «تويتر» إلى مصدر التصريح. فيما من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة اليوم لمناقشة تداعيات الوضع في ليبيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها فرنسا دعمها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، فقد احتضنت في مايو من العام المنصرم الأطراف الليبية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الدولة خالد المشري، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر .

وأكدت الأطراف الأربعة خلال الاتفاق على إجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها، والتقييد بثمانية بنود منها، الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقدم اقتراح الاعتماد الدستور وتحديد المهلة زمنية لذلك.

والجدير بالذكر أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا، أصدر تعليماته إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بإيقاف كافة التعاملات مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين وزارة الداخلية والجانب الفرنسي .

كما طالب باشاغا – في خطابه الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – مدير العلاقات بإيقاف الاتفاقيات في المجالات التدريبية أو الأمنية أو أي اتفاقيات أخري، بسبب موقف الحكومة الفرنسية بدعم المجرم “حفتر” المتمرد على الشرعية، حسب وصفه .