“العامة للأوقاف” تعلن بدء التسجيل للراغبين لأداء فريضة الحج وتوضح الشروط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس، عن بدء التسجيل المبدئي للمواطنين الراغبين لأداء فريضة الحج لموسم 1440هــ 2019م.

وأكدت الإدارة، أن القرعة ستتم يوم 30/4/2019، لافتةً إلى أن التسجيل المبدئي من خلال الرابط الكتروني www.ehaj.gov.ly.

وحددت الإدارة، من خلال الإعلان الشروط والضوابط للتسجيل، والتي تضمنت أن يكون ليبي الجنسية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات السابقة.

واشترطت إدارة الحج، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ويستثنى من هذا المرافق على ألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون قادرًا صحيًا.

وأكدت الشروط كذلك، على ضرورة أن يكون الراغب في الحج متحصلًا على جواز سفر الكتروني، على أن يسدد قيمة تكلفة الحج، منوهًا إلى أنه لن يتم قبول تسجيل النساء إلا برفقة محرم شرعي.