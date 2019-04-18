تعليم بنغازي يحيل معلم للتحقيق بسبب مقطع فيديو

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أوقف مراقب التربية والتعليم بنغازي “مصطفى بالحسن” معلم في مدرسة “المقزحة” اليوم الخميس عن العمل وأحاله للتحقيق الإداري.

وجاء هذا القرار، بعد أن نشر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بــ(الفيسبوك) قيام أحد المعلمين في إحدى المدارس، بمعاقبة طالب بطريقة غير صحيحة ومخالفة للوائح والقوانين، حيث قام المعلم بضرب الطالب وصفعه على وجهه بقوة .

هذا وشكّل مراقب التربية والتعليم، لجنة بشأن الحادثة برئاسة مدير مكتب التعليم الأساسي وعضوية رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء ومكتب الشؤون القانونية.