سلامة يقدم إحاطته اليوم أمام مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الأمم المتحدة، أنّ الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة سيقدم إحاطته في وقتًا متأخر اليوم الخميس أمام جلسة لمجلس الأمن مخصصة لمناقشة تداعيات الوضع في ليبيا.

وذكرت صفحة الأمم المتحدة على موقع «تويتر» أنّ الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة سيقدم بعد ظهر هذا اليوم، بتوقيت نيويورك، إحاطة لمجلس الأمن في جلسة تشاورية مغلقة حول آخر التطورات الميدانية في ليبيا.

وفي وقت سابق أعلن مجلس الأمن الدولي، أنّ الدول الأعضاء لا يزالوا يتفاوضون على قرار لوقف إطلاق النار، في إشارة إلى التوترات الجارية بضواحي طرابلس.

ووفقا للبرنامج “ستعقد جلسة المشاورات المغلقة حول ليبيا وغيرها من القضايا في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك “.

وسيعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب من ألمانيا بعد مفاوضات بشأن مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في طرابلس.

وكشف دبلوماسيون في نيويورك أن مشروع قرار كانت عرضته بريطانيا على الدول الـ 14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، ويطالب بوقف إطلاق النار وبالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال بالقرب من طرابلس بلا شروط، لم يلق إجماعا بعد.