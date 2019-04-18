المسماري يكشف عن هوية القوات التي هاجمت قاعدة تمنهنت

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري وقوع هجوم مسلح صباح اليوم على قاعدة تمنهنت العسكرية في سبها من مجموعة مسلحة بقيادة المدعو الإرهابي “حسن موسى” المتواجد على الحدود مع تشاد .

وأوضح المسماري – في مؤتمر الصحفي الاستثنائي اليوم الخميس – أن بعض العناصر التي تم القبض عليها اعترفوا أنهم تحركوا بأوامر من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، المعترف بيه دوليًا .

وذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش، إضافة إلى ستة جرحى، مشيرًا إلى أن قوات الجيش مازالت تطادر بقايا الجماعات المسلحة في أقصى الجنوب الغربي وتم القبض على أحد المهاجمين .

ولفت المسماري إلى أن آخر ثلاث هجمات إرهابية في أماكن مختلفة تم التعامل معها بشكل مباشر من قوات الجيش في الفقهاء وغدوة وتمنهت، وبالتالي لدينا القوة للتعامل مع أي طاريء .

وتابع أن الإرهابي المدعو “حسن موسى” قائد هجوم اليوم، متحالف مع الإرهابي المدعو إبراهيم الجضران، وتنظيم القاعدة والمرتزقة التشاديين بقيادة محمد حكيمي .

ونوه المسماري إلى أن قوات الوفاق المعترف بيها دوليًا تحاول زعزعة الأمن في الجنوب لإرسال رسالة للعالم أن الجنوب ليس آمن، مؤكدًا أن الإرهابي حسن موسى حصل على 50 مليون من السراج لحشد مرتزقة لصالحه، حسب قوله .

ولفت المسماري إلى ان المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المنبثقة عنه تحاول فتح جبهات خارج طرابلس، لإلهاء قوات الجيش عن المعركة الرئيسية هناك، لافتًا إلى أن القوات المسلحة جاهزة في أي مكان في ليبيا .

وأكد المسماري ورود معلومات عن استفادة قوات الوفاق من إمدادات عسكرية تصل من مدينة الزاوية عبر الإرهابي “أبو عبيدة” المتواجد بمنطقة أبو سرة، إضافة إلى وصول إمدادات من منطقة الكسارات التي يتواجد بها أسامة جويلي .

وكشف المسماري عن ظهور بعض العربات العسكرية التي تقاتل مع قوات الوفاق والتي تحمل علم “داعش” ليلة البارحة في طرابلس، فضلا عن ظهور اليوم الخميس أحد أفراد القاعدة بمقطع فيديو وهو أحد أفراد شورى بنغازي يهدد الجيش من طرابلس .