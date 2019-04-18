بسبب دعمها لحفتر .. باشاغا : يطالب بإيقاف كافة الاتفاقيات مع الحكومة الفرنسية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا، مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بإيقاف كافة التعاملات مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين وزارة الداخلية والجانب الفرنسي .

كما طالب باشاغا – في خطابه الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – مدير العلاقات بإيقاف الاتفاقيات في المجالات التدريبية أو الأمنية أو أي اتفاقيات أخري، بسبب موقف الحكومة الفرنسية بدعم المجرم “حفتر” المتمرد على الشرعية، حسب وصفه .

 

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