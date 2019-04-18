على رأسهم المشير حفتر .. المدعي العام العسكري التابع للوفاق يأمر بالقبض على قيادات بالجيش الوطني

على رأسهم المشير حفتر .. المدعي العام العسكري التابع للوفاق يأمر بالقبض على قيادات بالجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي المعترف به دوليًا، اليوم الخميس أوامر قبض في حق قادة، بقوات الجيش الليبي وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر، مرجعاً هذه الأوامر إلى واقعة قصف مواقع عسكرية، داخل مطار معيتيقة الدولي .

كما شملت أوامر القبض آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي، وآمر أركان سلاح الجو اللواء صقر الجروشي، ومعاون آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء الصادق المزوغي، وقائد غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد منفور، و ﺁﻣﺮ ﺳﺮﺏ “ميغ 23” عميد الطيار ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺠﻘﻢ، وعميد جمال محمد سالم بن عامر من سلاح الجو.

كما أرجع مدعي عام السراج، هذه الأوامر إلى التحقيق الجنائي بواقعة قصف حي الانتصار بمنطقة أبو سليم، والذي يتهم فيها السراج قوا ت الجيش الوطني بالوقوف ورائها رغم ظهور مقطع مصور، يثبت عدم صحة ادعاءاتهم.

عضو النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة طالب ووفقا لكتاب أوامر القبض فإنه قد أمر بالقبض على المذكورين وإحالتهم على المكتب فورا.

من جهته قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني مهند يونس، إن المشير حفتر مطلوب للعدالة الليبية الآن، والحكومة تعمل على استصدار أوامر قبض من الجنايات الدولية، مضيفا أن قصف المدنيين وتدمير المرافق الحيوية جريمة يعاقب عليها القانون.