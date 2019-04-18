مصادر لأخبار ليبيا 24 تؤكد سيطرة الجيش الوطني على مطار تمنهنت

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي مدير مطار تمنهنت الدولي حمزة حسن سيطرة قوات الوفاق المعترف بيها دوليًا على قاعدة تمنهنت العسكرية في منطقة سبها العسكرية .

وأكد حسن – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – أن قوات الجيش الليبي تفرض كامل سيطرتها على كلا من قاعدة تمنهنت, والمطار والمجمع بعد الهجوم, من قبل قوات الوفاق .

وفند المدير الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن سيطرة قوات الوفاق على القاعدة .

وأشار المصدر نفسه إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تقوم الآن بملاحقة هذه الجماعات المسلحة.

وذكرت مصادر طبية وصول جثث ثلاثة أفراد من قوات الجيش الوطني، إضافة إلى وقوع بعض الجرحى .

وكانت شبكة الرائد الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أكدت سيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق على كامل قاعدة تمنهنت العسكرية وطرد قوات الجيش الليبي الوطني منها .

وأوضحت الرائد أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق شن غارة جوية قبل شن الهجوم البري على تمركزات قوات الجيش الوطني بالقاعدة .

يشار إلى أن هذا الهجوم على قاعدة تمنهنت يأتي بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة في كافة المحاور بطرابلس وسيطرتها على عدة مواقع جديدة جنوب العاصمة .