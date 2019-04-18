شبكة الرائد الإعلامية تنسب الهجوم علي تمنهت لقوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت شبكة الرائد الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين سيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بيها دوليًا على كامل قاعدة تمنهنت العسكرية وطرد قوات الجيش الليبي الوطني منها .

وأوضحت الرائد أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق شن غارة جوية قبل شن الهجوم البري على تمركزات قوات الجيش الوطني بالقاعدة .

وفي ذات السياق، كشف عميد بلدية البوانيس المُكلف، أبو بكر صالح، في تصريحات صحفية عن تعرّض المطار المدني التابع لقاعدة تمنهنت لهجوم من قبل مسلحين .

واندلعت اشتباكات مُسلحة بين المهاجمين للمطار المدنية وعناصر قوة التمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المُؤقتة، أسفرت عن إصابة معاون آمر قاعدة تمنهنت الجوية العقيد علي حسن.

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 ، أكد مدير مطار تمنهنت الدولي حمزة حسن تعرض قاعدة تمنهنت العسكرية لهجوم مسلح على يد جماعات مسلحة .

وأوضح حمزة أن الهجوم كان كبير على القاعدة، والاشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة بين القوات المسلحة والجماعات المهاجمة للقاعدة .

مصادر عسكرية مطلعة ، أوضحت لأخبار ليبيا 24 أن الهجوم كان مباغث، لافتًا إلى أن المسلحين اقتحموا القاعدة من الخلف .

المصدر نفسه أشار إلى أنه من المرجح أن وراء الهجوم جماعات متطرفة، لأن تكتيك الهجوم يقول نفس الطريقة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة.