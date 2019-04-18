مصادر خاصة لأخبار ليبيا 24 تؤكد وقوع هجوم مسلح على قاعدة تمنهنت العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مطار تمنهنت الدولي حمزة حسن تعرض قاعدة تمنهنت العسكرية لهجوم مسلح على يد جماعات مسلحة قبل قليل .

وأوضح حمزة – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الهجوم كبير على القاعدة، والاشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة بين القوات المسلحة والجماعات المهاجمة للقاعدة .

مصادر أخري أكدت أن مجموعات مسلحة تمكنت من الدخول إلى القاعدة من الجهة الخلفية، موضحة إلى أن الاشتباكات ماتزال مستمرة في دائرة محيط القاعدة منذ ساعة تقريباً.

وفي ذات الشأن، قال مصدر عسكري من داخل القاعدة – لأخبار ليبيا 24 فضل عدم ذكر اسمه – أن الهجوم كان مباغث، لافتًا إلى أن المسلحين اقتحموا القاعدة من الخلف .

وأشار المصدر العسكري نفسه إلى أنه من المرجح أن وراء الهجوم جماعات متطرفة، لأن تكتيك الهجوم يقول نفس الطريقة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة.

وفي سياق ليس ببعيد، شن طيران سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق المعترف بيها دوليًا صباح اليوم الخميس استهدفت مواقع مختلفة بالقاعدة الجوية الجفرة الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة العربية .

هذا وتستمر طائرات سلاح جو الوفاق بقصف مواقع في الجفرة وضواحيها، دون وقوع أية أضرار بشرية في صفوف القوات المسلحة أو المدنيين هناك .