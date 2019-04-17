الرئاسي يعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في كافة أنحاء البلاد.

وخاطب السراج، الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها، لإعلان الحداد وتنكيس الأعلام إلى منتصف السارية على أن توشح الصحف اليومية بالسواد حزنًا على أرواح الذين قضوا خلال العدوان الذي تعرضت له العاصمة طرابلس وما حولها.

وكانت قد شهدت العاصمة طرابلس ليلة الثلاثاء – الأربعاء، لقصف عشوائي طال العديد من أحيائها وبث الرعب في قلوب سكانها.

وتبادلت القوات المسلحة العربية الليبية وقوات حكومة الوفاق الوطني الاتهامات فيما بينها حول المسؤول عن القذائف العشوائية التي سقطت على المدنيين.

وتفقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعد منتصف الليل، الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد من المدنيين، واطلع على الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والسيارات في مواقع سقوط القذائف.