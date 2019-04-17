الوطنية للنفط : استمرار الصراع قد يعرقل عمليات توزيع الوقود المكرر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن ليبيا شهدت في العام 2018، انخفاضا في الطلب على وقود الديزل بنسبة 17 %، وذلك على الرغم من استقرار الاقتصاد ومستويات الاستهلاك المحلي، وهو ما يدلّ على إحراز تقدّم في المساعي الرامية إلى مكافحة التهريب.

وشدد صنع الله، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر أمن سلسلة إمدادات النفط والوقود المنعقد في لندن اليوم الأربعاء – على أن تحسن الأوضاع الأمنية في عام 2018 قد ساهم في الحدّ من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.

وحذّر صنع الله، من خطورة التصعيد الأخير في البلاد على التقدم الذي تمّ إحرازه في هذا الصدد وعلى عمليات إنتاج النفط الخام، قائلا: “إنّ استمرار الصراع من شأنه أن يهدد العمليات المستقبلية ويعرقل عمليات توزيع الوقود المكرر، إضافة إلى أن سرقة النفط الخام وتهريبه يمثلان تهديدا مباشرا لوحدة ليبيا واستقرارها”.

وسلّط الضوء على أهميّة التقرير السنوي الذي أعدّه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي يتضمّن أسماء المهربين، ممّا يسهّل عملية إنفاذ العقوبات.

وشدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كذلك على دور المجتمع الدولي في مكافحة التهريب، داعيا اليوروبول والانتربول والوكالات الوطنية الأوروبية المكلّفة بإنفاذ القانون إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تتبّع العائدات الإجرامية المصادرة وإعادتها إلى الحكومة الليبية، مؤكّدا على أهمية إدراج أنشطة تهريب الوقود ضمن ولاية “عملية صوفيا” من قبل القوة البحرية الأوروبية التي تقوم بدوريات في جنوب البحر المتوسط، و”عملية أتلانتا”.

وأضاف صنع الله قائلا: “لا بدّ من ردّ مباشر ومنسق من قبل المجتمع الدولي على تلك العصابات التي تحاول تهريب الوقود والنفط الخام إلى سلاسل الإمدادات الأوروبية، وذلك لمنع حدوث المزيد من الانقسامات وتفادي تفكّك المجتمع الليبي وانهياره، ناهيك عن تأثير التهريب بشكل سلبي كبير على الدول المستهلكة من حيث الوقود المغشوش، وإيرادات الدولة المفقودة، ودعم الجريمة المنظمة”.