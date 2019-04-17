بالمستندات الرسّمية .. المسماري : يكشف تورّط قيادات إرهابية في طرابلس بالهجمات الإرهابيّة في باريس وبرلين ومانشستر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف النّاطق باسم القوّات المسلّحة اللواء “أحمد المسماري” ارتباط بعض التنظيمات الإرهابية، التي تقاتل قوات الجيش في طرابلس مع الجماعات الإرهابية في أوروبا .

وأشار “المسماري ” إلى أن هناك هجمات إرهابية، معروفة حدثت في ثلاث مدن أوروبية “باريس, برلين، ومانشستر”، لافتًا إلى أن الهجوم الأول، ارتكب من قبل الإرهابي “عبد الحميد أبوعود” العقل المدبّر وراء هجمات باريس في نوفمبر 2015 م. وقاد “أبوعود” مجموعة من المسلحين، في عملية استهدفت 6 مواقع في باريس، منها مسرحا يعج بالجمهور، قتلوا فيه أكثر من 100 شخص، يوم الجمعة الماضي.

العقل المدبر

“أبو عود” ولد في الثامن من أبريل عام 1987م، هو بلجيكي من أصل مغربي، يُشتبه بقيامه بالتخطيط لعدة هجمات مسلحة في بلجيكا وفرنسا، وأنه العقل المخطط لهجمات باريس في نوفمبر 2015.

وقُتل “عبد الحميد” في يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015م، في عملية (سان دوني) النوعية؛ وذلك بعد الاشتباه فيه بكونه العقل المدبر لهجمات باريس.

وأكدت السلطات الفرنسية، أنها تعرفت على جثة “أبا عود” من خلال تحليل عينات من الجلد، بعد أن عثرت على جثته في شقة “سان دوني” التي داهمتها قوات النخبة الفرنسية، في عملية دامت سبع ساعات.

هذا واستعرض الناطق العسكري، وثائقا لم ترد في تقارير الولايات المتحدة, تثبت الصلة بين الإرهابيين في أوروبا وليبيا ومختلف البلدان الأخرى مع الحكومات التي تسيطر على طرابلس.

وقال إنه تم ارتكاب هجوم “مانشستر أرينا” الانتحاري, الذي تم في 22 مايو 2017م, من قبل الإرهابي “سلمان رمضان العبيدي” الذي هو من أصول ليبية، ويحمل الجنسية البريطانية، وقد عاش في العاصمة طرابلس، وتم وضع والده على قائمة الإرهابيين، لكونه عضوًا في تنظيم القاعدة, وهو مذكور أيضا في وثائق الأمن الليبي.

إلى جانب سيطرت الجماعات على السجون بعد خمسة أيام فقط، من الهجوم بقيادة سلمان رمضان العبيدي في 22 مايو 2017م, وهاجمت المليشيات بقيادة أحد قيادات تنظيم القاعدة، الإرهابي المدعو “سالم الدبسكي ” المسؤول عن سجن الهضبة”، مقرات وزارة العدل والداخلية والمخابرات والدفاع مقرها في طرابلس ، وقتل خلال الهجوم عدد من الحراس والمسؤولين بالوزارة .

ومن خلال الإشارة إلى وثائق مجلس الأمن للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمل المناهض للإرهاب, وجدنا أن أحد “سالم الدبسكي” وضع على قائمة الإرهابيين، مشيرًا إلى أن هناك وثائق تثبت ذلك.

من هو الدبسكي

اسمه”سالم الدبسكي” من مواليد مدينة نالوت 1963 م ،والمكنى “عبدالله رجب”، وله أسماء حركية أخرى”أبوالورود، وأبوفاطمة، وأبوقتادة، وأبوالمعين ” .

فر من ليبيا خلال العام 1984 م ، بعد أن أصبح مطلوب لدى السلطات الأمنية الليبية آنذاك إلى أفغانستان، عن طريق السودان ورافق القيادي والأب الروحي للمجاهدين كما يعرف “عبدالله عزام ” والذي تواجد في أفغانستان منذ العام 1982م وتحديدًا في مدينه “بيشاور” غرب باكستان، وكانت نقطة تجمع لمقاومي الاتحاد السوفيتي، وأصبح فردًا من تنظيم القاعدة . أخذ دروس شرعية وعسكرية، وتزوج من فتاه تحمل الجنسية الأفغانية، وأنجب منها، وتولى تدريب المجندين، وكان مخطط عسكري أثناء تواجده في أفغانستان وسوريا وليبيا، وصدر في حقه كتاب رسمي من قبل السلطات الأمنية الليبية، في 31 ديسمبر 2007 .

انتقل إلى باكستان وادخل بناته إلى مدرسة ” عبدالله عزام ” وهي إحدى مدارس تنظيم القاعدة، وسجن في إحدى سجون إيران ” برفقة زوجته وبناته لمدة 7 سنوات.

وعاد إلى ليبيا بعد سقوط النظام السابق، خلال شهر أبريل 2011م والتحق بــ”الثوار” وساهم في تدريبهم بإعطائه دروس عسكرية، في كيفية استعمال السلاح والقتال به وصناعة المتفجرات .

وخلال العام 2012م، سافر إلى سوريا والتحق “بلواء الأمة” والذي كان مسؤولا عنه المدعو “المهدي الحارتي” ورجع إلى ليبيا خلال العام 2014 .

وكلف في طرابلس بمهام أو مسؤول سجن ” الهضبة ” وغيرها من السجون السرية وقتل في 26 مايو 2017 أثناء الهجوم على سجن الهضبة من قبل مايسمى “كتيبة ثوار طرابلس” والتي يأتمرها “هيثم التاجوري ” .

تسريب وثائق وأضاف المسماري، أن الوثائق التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية, وبعد تسريب هذه الوثائق الحرجة التي تتضمن أدلة لا يمكن إنكارها ،بأن تنظيم القاعدة كان يسيطر على طرابلس منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011.

وأشار إلى أن الوثيقة، هي رصد اتصال بين الإرهابي المدعو “اشتيوي زوبي” والذي استخدم اسم مستعار “عطية الله الليبي”، مع الإرهابي “أسامة بن لادن” الذي يؤكد فيه أن “عطية الله الليبي” و المدعو” سالم الدبسكي” قد ترك إيران في عام 2011 واتجه إلى ليبيا، لافتًا إلى وجود كافة النسخ، لدي القيادة العامة للجيش.

وأكد “المسماري” أننا ندرك جيدًا أن المدعو “عبدالله رجب” هو نفسه الإرهابي “سالم الدبسكي” الذي ذكر في تقرير مجلس الأمن بالأمم المتحدة وهو مطلوب دوليا”.

وأشار إلى أن الإرهابي ” الدبسكي” سيطر رسميا على مقر وزارة العدل، وسيطر على السجون لمدة سبع سنوات، قائلاً إن كل هذه المعلومات موثقة لدينا بالصور.

وتابع “المسماري” إلى أنه بعد الهجوم على الدوائر الرئيسية، من وزارات العدل والداخلية والدفاع, تم بالتعاون مع الإرهابي المعروف “خالد الشريف” .

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، إن دائرة الاستخبارات السرية البريطانية، وجدت أن الإرهابي “سلمان العبيدي” الذي ارتكب هجوم مانشستر، قد حصل على كافة العتاد والمعلومات من الإرهابي “سالم الدبسكي” للقيام بالعملية الإرهابية هناك . وعرج “المسماري” إلى بيان الرئيس الفرنسي والذي قال فيه “ليبيا عامل رئيسي في انتشار الإرهاب” بعد هجمات باريس 2016 م ،التي نفذها الإرهابي ” عبد الحميد أبوعود ” والذي تربطه علاقة وطيدة بالجماعات الإرهابية في ليبيا .

داعش والمغرب

وفي نفس الوقت, كتبت صحف الأخبار المغربية ،عن تفكيك السلطات الأمنية بالمغرب، أن الأسلحة التي ضبطت مع خلية مرتبطة بتنظيم (داعش) تم تفكيكها، مصدرها ليبيا، مشيرة إلى أن الخلية كانت تنوي استهداف شخصيات مدنية وعسكرية في المغرب.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك «شبكة إرهابية» مؤلفة من عشرة عناصر بينهم فرنسي، على ارتباط بتنظيم (داعش) تعد لـ «مخطط إرهابي» في البلاد.

داعش ألمانيا

وفي ذات الشأن، أوضح الناطق العسكري، أن صحيفة الأخبار الألمانية “تموت زيت” نشرت تقريرا يؤكد علاقة منفذ هجوم برلين الإرهابي المدعو “أنس العامري” بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا .

وأشار “المسماري” إلى أن هناك تقارير صحفية نشرت على صحيفة “الولي” البريطانية بشأن وثيقة إيطالية، تؤكد أن أعضاء “داعش” تسلل إلى أوروبا، من خلال برنامج ليبي لعلاج المقاتلين المصابين، تم تشغيل هذا البرنامج من قبل لجنة شؤون المقاتلين بقيادة “مصطفى الزقزلي” .

وأكد “المسماري” أن كل هذه الأدلة تثبت تورط الجماعات الإرهابية، والتي تسيطر الآن على طرابلس بكل أسمائها المختلفة بعلاقتها بالهجمات الإرهابية في شتى أنحاء العالم .