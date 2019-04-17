الإعلام الحربي:  حكومة الوفاق تحاول كسب رأي الشارع بإقامة جنازة لقتلي القصف العشوائي بميدان الشهداء

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها اليوم الأربعاء أن حكومة الوفاق – المعترف بها دوليًا – منع تسليم جاثمين القتلى إلى ذويهم الذين سقطوا ليلة البارحة جراء القصف العشوائي على حي الانتصار بمنطقة أبوسليم في طرابلس .

وأوضحت الشعبة – في بيان لها – أن الجنازة ستقام بناءً على تعليمات من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ستكون جماعية في ميدان الشهداء طرابلس.

وذكرت أن معلومات وردت إليها واتصالات بذوي قتلي القصف الذي أصاب منطقة أبوسليم، ومواقع مدنية أخرى بالإضافة إلى اتصالها مع بعض مسؤولي المستشفيات تؤكد منع السراج وباشاغا تسليم الجثامين لذويهم .

وتابع بيان الشعبة :” لقد تابعنا الليلة الماضية المسرحية التي قام بها كل من السراج وباشاغا، وجويلي من منازل القتلي، ولكن مسرحيتهم هذه كانت سيئة الإخراج وكشفت حقيقة المتورط في قصف الأبرياء حتى أنهم تناسوا الترحم على المجني عليهم، حسب البيان .

وجددت شعبة الإعلام الحربي نقل تعازيها وتعازي القيادة العامة لقوات الجيش الوطني وتعازي المشير خليفة حفتر لضحايا القصف، مؤكدةً بأن القيادة العامة لن ترتاح ولن يغمض لها جفن حتى تثأر للقتلى من هذه المليشيات الإجرامية التي جاوز إجرامها كل حد هي ومن يقف خلفها حسب نص البيان.