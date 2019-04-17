ميلانيزي تصريحات السراج بشأن تدفق الهجرة إلى أوروبا مبالغ فيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي ليس لدينا أي علم بتواجد “800” مهاجر غير شرعي في ليبيا .

وجاء ذلك ردًا على تحذيرات رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج بإمكانية تدفق 800 ألف مهاجر باتجاه الشواطئ الأوروبية بسبب الصراع العسكري الدائر في ليبيا .

وأوضح ميلانيزي – ضمن حوار مع إذاعة “راديو كابتالي – راديو العاصمة الإيطالية” ترجمته أخبار ليبيا 24 مساء اليوم الأربعاء – في الواقع أن هذا العدد من المهاجرين مبالغ فيه مقارنة بالأعداد الحقيقة للمهاجرين المتواجدين في ليبيا والقادمين من دول أخري .

وكشف أن الأعداد الحقيقة للمهاجرين المتواجدين في ليبيا لا يتجاوز بضع ألاف وهو بكل تأكيد أقل بكثير جداً مما تحدث عنه السراج .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قال في الخامس عشر من أبريل إن حوالي 800 ألف مهاجر من المحتمل أن يصلوا إلي إيطاليا من ليبيا ، واصفاً ليبيا بالبلد التي مزقتها الصراعات.

وخلال حوار السراج نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، دعي السراج، أوروبا وإيطاليا لفعل شيء سريع لوقف الحرب، مبينا أن تفاقم الوضع في ليبيا قد يدفع بآلاف المهاجرين «لغزو أوروبا» ، محذراً من احتمالية تسلل من مجرمون أو إرهابيون و جهاديين مرتبطون بداعش.

وشكر السراج إيطاليا على الدعم السياسي الذي تقدمه حكومة كونتي إلي ليبيا بإبقاء سفارتها مفتوحة في ليبيا.