محذراً المخالفين بأنهم تحت طائلة المسؤولية .. مدير أوقاف مصراتة يطالب خطباء المساجد بتوحيد الخطاب ضد قوات الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة “محمد ساسي” خطباء وأئمة المساجد بالمدينة بتوحيد الخطاب الديني بخصوص ما وصفه بـ”النازلة” المتعلقة بالاعتداء على العاصمة طرابلس”.

وأوضح ساسي – في بيان له اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – أن قرار توحيد الخطاب ضد ما أسماه بـ”العدوان”على طرابلس جاء عقب اجتماع عقد أمس الثلاثاء جمعه برئيس دار الإفتاء فرع مصراتة، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة مصراتة .

ونبه البيان الأئمة والخطباء بدعوة الناس لتوجيه وتعبئة الرأي العام والارتقاء بمستوى الحدث وعدم المداهنة بتصوير ما تم وصفه بـ”العدوان” بأنه فتنة لا يجب الخوض فيها ، لافتاً إلى أن الحق هو دفع ما أسماه بـ”الصائل الظالم المعتدِ” وردّه واجب يجب دفعه بما أمكن، حسب وصف البيان .

ودعا ساسي الخطباء والوعاظ والأئمة بمكتب أوقاف مصراتة الالتزام بالتعميم، محذراً المخالفين بأنهم تحت طائلة المسؤولية، مطالباً في الوقت ذاته بعدم مصادمة بيانات حكومة الوفاق الشرعية ودار الإفتاء الليبية وما يصدر عنهما من قرارات وفتاوى بشأن ”النازلة”، حسب قوله .

وقال في ختام تعميمه :”أسأل الله أن يعجل بالنصر بدحر المعتدي الظالم “حفتر” وأعوانه وأن يشفي جرحانا وأن يفك بقوته أسرانا وأن يتقبل في الشهداء قتلانا ويلهم آلهم ودوبهم جميل الصبر والسلوان”.