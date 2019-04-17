سلامة : مسؤولية القصف الذي طال المدنيين في طرابلس تقع على عاتق من أصدر الأوامر

سلامة : مسؤولية القصف الذي طال المدنيين في طرابلس تقع على عاتق من أصدر الأوامر

أخبار ليبيا 24 – خاص

دان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأربعاء بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي طال حي أبو سليم ذي الكثافة السكانية العالية بالعاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين .

وأكد سلامة بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة أن استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب، مقدمًا خالص التعازي لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف :”بلغ إجمالي العدد المؤكد من الضحايا المدنيين 54 ضحية بينهم 14 قتيلاً و40 جريحاً ومن بين هؤلاء أربعة من العاملين في المجال الصحي لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الكارثي على السكان المدنيين طالما استمرت الأعمال العدائية”.

وشدد سلامة على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراماً كاملاً واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأشار إلى أن المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية بل يمكن أن يتحملها أيضاً كل من يصدر الأوامر لهم .