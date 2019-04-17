انطلاق بطولة لكرة القدم النسائية لأول مرة في بنغازي

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أخبار ليبيا 24 -خاص

تتواصل في مدينة بنغازي بطولة كرة القدم النسائية والتي تقام لأول مرة في المدينة .

وقالت المشرفة على البطولة هنادي السنوسي إن المسابقة تسير بشكل جيد، موضحة أن البطولة أقيمت للأعمار تحت 20عام.

وأكدت –لأخبار ليبيا 24 –  أن المستوى العام يعتبر جيد خاصة أن البطولة تقام لأول مرة وسيتم اختيار أفضل العناصر لضمها للمنتخب .

وعن النتائج، أشارت السنوسي إلى أن فريق شهداء السلماني حقق الفوز على عين شمس بخمسة أهداف مقابل لاشئ، وتفوق الحسن بن الهيثم على أصول العلم بهدف دون رد .

هذا ويشارك في البطولة 5 فرق هي شهداء السلماني والكرامة وأصول العلم والحسن بن الهيثم وعين شمس .

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