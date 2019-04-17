القصف العشوائي يجتاح أحياء طرابلس

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تشهد العاصمة طرابلس خلال هذه اللحظات قصف عشوائي طال العديد من أحيائها وبث الرعب في قلوب سكانها.

وتبادلت القوات المسلحة العربية الليبية وقوات حكومة الوفاق الوطني الاتهامات فيما بينها حول المسؤول عن القذائف العشوائية التي سقطت على المدنيين.

وأفاد شهود عيان بسقوط قذائف بشكل عشوائي على عدد من مناطق العاصمة، منها أبوسليم والهضبة وسوق الجمعة، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وفي ذات السياق، أكد جهاز الإسعاف والطوارئ طرابلس، إصابة سائق ومسعف إثر إنقاذهم عائلات بمنطقة ابوسليم.

ووجه الجهاز نداءً للمواطنين يدعوهم للتبليغ فورًا عن مكان سقوط القذائف حتى تتمكن فرق الإسعاف من الوصول بسرعة للمكان عبر الرقم المباشر 0214623366.

 

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