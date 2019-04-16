ديوان المحاسبة يوافق على تعاقد صندوق موازنة الأسعار لتوريد السلع التموينية

أخبار ليبيا 24 – خاص

وافق ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب، أمس الاثنين، على إجراءات تعاقد صندوق موازنة الأسعار التابع للحكومة الليبية المؤقتة لتوريد السلع التموينية الأساسية .

حيثُ أصدر رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، قراره رقم (45) لسنة 2019م، بالموافقة على ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بالديوان بمحضر اجتماعها على إجراءات تعاقد صندوق موازنة الأسعار مع عدد من الشركات لتوريد السلع التموينية الأساسية.

وتضمنت السلع 895 ألف كرتونة زيت ذرة، و740 ألف كرتونة طماطم معجون و10 آلاف طن سكر و780,350 طن دقيق و16,500 طن أرز.

واشترط الديوان لنفاذ المصادقة على أن يتم التوريد خلال ثلاثة أسابيع ضماناً لوصول السلعة للمستهلك في الوقت المناسب، وأن لا تؤثر التوريدات على انخفاض العرض أو إعادة تدوير المعروض بالسوق .

وأكد الديوان على ضرورة تسليم كافة السلع بمخازن صندوق موازنة الأسعار ( قنفودة ) بموجب أذونات استلام المخازن، والتقيد بالاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، ومراعاة أن تكون صلاحيتها للاستهلاك البشري سارية لفترات طويلة.

وشدد على ضرورة الالتــــزام بشهـادة التفتيش على البضائــع وتحديد أسعار بيع السلع من وزارة الاقتصاد، وضرورة تقديم ضمانات تلتزم بها الجمعيات التعاونية والاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين عـــــــن طـــريــق الصندوق.

وأضاف أنه من ضمن الشروط العمل على إحكام تسعيره جبرية للأصناف الموردة وأن تكون ملزمة للموردين ويتم الإعلان عنها بوسائل الأعلام المختلفة، وتفعيل دور أقسام ومكاتب التسعيرة لمراقبة ومتابعة أسعار البيع، مؤكدًا على ضرورة الإعلان أمام الجمهور بقوائم توريد السلع .

هذا وعكف الديوان بشكل مستعجل على دراسة عقود توريد السلع التموينية الأساسية، حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطن ولقرب حلول شهر رمضان المبارك وتجنباً لوقوع نقص سلعي في المناطق المحررة.