المسماري يؤكد وصول صواريخ مضادة للطيران متطورة من ميناء زوارة ودخلت لطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن جيشنا يدافع الآن على الهيبة الليبية .

وأوضح المسماري – خلال مؤتمره الصحفي الاستثنائي حول العمليات العسكرية في طرابلس – أن من أهم الأخبار اليوم أن مهندسي قاعدة الأبرق الجوية يتمكنون من إصلاح طائرات مقاتلة متوقفة منذ أكثر من 20 سنة

وأشار إلى أنه تم تسليم الطائرة للسرب القتالي وهناك طائرتين سيتم تسليمها الأيام المقبلة وهذه قوة ضاربة ستنضم لصفوفنا .

وتابع المسماري أنه سيتم خلال الأيام القادمة الاحتفال بتخريج 600 عسكري جديد من مدرسة ضباط الصف كدفعة أولى وهي رسالة توضح عمل المؤسسة العسكرية على البناء والقتال في نفس الوقت .

وكشف المسماري عن شن غارات لطائرات حكومة الوفاق المعترف بيها دوليًا اليوم والتي أقلعت من الكلية الجوية بـ مصراتة واستهدفت مدينة هون بالجفرة بغارتين جويتين على مقر للهجرة غير الشرعية وآخر على منتزه عائلي بالمدينة ولا توجد أية أضرار بالموقعين، إضافة إلى غارة على منطقة غريان لوقوفها إلى جانب القوات المسلحة، وهناك غارة على الأصابعة وجندوبة بجبل غريان ولم تسجل أية أضرار .

وأشار إلى أن الغارات الستة التي شنها طيران حكومة الوفاق خمس منها على مواقع مدنية ولا توجد في صفوفنا أية أصابات.

وتابع المسماري أن سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني شن ثمان غارت، وقامت بدعم تقدم القوات في السواني وقدمت غطاء جوي للمعركة التي انطلقت صباح اليوم، منوهًا إلى أن قوات الوفاق بدأت تندحر وتنكمش إلى منطقة الكريمية.

وأضاف أنه قد فقد الاتصال بثلاث جنود، ولم تسجل خسائر أخرى في معركة اليوم،واستفدنا من العمليات السابقة وتمركزنا في مواقع جديدة ونتقدم إلى أهداف سنفصح عنها لاحقا .

وأكد أن معاركنا اليوم كلها كانت مع ميليشيات إرهابية تتبع القاعدة والإخوان وخلايا داعش ونؤكد أن المعركة بين الليبيين والإرهاب في طرابلس .

وأوضح أن الضغط بدأ واضح جدًا على التيارات الوطنية في طرابلس من خلال الاعتقال والاستيقافات والتفتيش الشخصي وبدأت المظاهر الإرهابية تتضح في العاصمة .

ووجه المسماري كلمة لدولة قطر، قائلاً “على قطر أن تنهي تدخلها في ليبيا، وأن تعي أن دورها انتهى ولا يمكنها أن تسيطر على مقدرات الشعب الليبي لأن أهلها شرفاء لا يبيعون وطنهم” .

ولفت “نحن نحارب الإرهاب ومن درب الإرهابيين في بنغازي هم ضباط قطريين والاغتيالات هم من وقف خلفها، وكي لا ننسى الماضي نذكر الجميع بما كان ييحدث في بنغازي من اغتيالات وذبح وتفجير حتى تعلمون أن قواتكم المسلحة أنقذت الوطن والأمة .

وعرض المتحدث العسكري مقاطع مسجلة للإرهابيين فترة تواجدهم في بنغازي وعمليات الاغتيالات، محذرًا أهل طرابلس منهم وإمكانية انتقال الاغتيالات إليها.

وأكد أن الإرهابيون لا يريدون دولة مدنية ولا صناديق الاقتراع ويريدون تحويل الدولة إلى دمار، وعلى القوات التابعة لحكومة الوفاق الانسحاب اليوم قبل غدا لأن معركتكم مع الجيش خاسرة وأنتم تقاتلون جنبًا إلى جنب مع داعش والقاعدة، حسب وصفه .

وكشف المسماري عن وصول أسلحة وإمكانيات للإرهابيين في طرابلس، مشيرًا إلى وصول صواريخ مضادة للطيران متطورة جدا من ميناء زوارة ودخلت لطرابلس ورصدناها .