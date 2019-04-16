إرهابيان آخران يعلنان عن قتالهم في صفوف قوات حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24 ــ خاصّ

أصبحت الأيام تكشف يومًا بعد آخر، بما لايدعو للشكّ، مشاركة إرهابيون ومتطرفون، مطلوبون محليًا ودوليًا، مع قوات حكومة الوفاق، في المعارك التي تخوضها القوات المسلحة في العاصمة طرابلس، عقب إعلان القائد العام للقيادة العامة المشير “خليفة حفتر” عملية تحرير العاصمة.

إرهابي آخر مثل الإرهابيين الذين سبقوه في إعلان انضمامهم إلى قوات حكومة الوفاق، ضد القوات المسلحة، حيث نشر الإرهابي ” محمود المقيرحي” الملقب ” محمود جريمة” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة تجمعه مع شقيقه “أحمد المقيرحي” وهم في أحد محاور القتال ضد القوات المسلحة في مدينة طرابلس.

ويذكر أن “محمود” و”أحمد” تابعين لكتيبة شهداء البريقة “درع ليبيا 2 ” التي كان آمرها “بوكا العريبي” والتابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي، وسبق لهم المشاركة في القتال ضد القوات المسلحة، في مدينة بنغازي قبل أن يفرّوا خارج المدينة، ويلتحقوا بسرايا الدفاع عن بنغازي.

هذا وقبض على “محمود” و”أحمد” في 14 مارس عام2017م، من قبل القوات المسلحة بالقرب من خزانات “الفيبا” في رأس لانوف، بعد محاولة التقدم، التي قامت بها سرايا الدفاع، وفي نفس العام، تم إطلاق سراحهم بعد عملية تبادل أسرى، قامت بها القوات المسلحة بينها وبين سرايا الدفاع عن بنغازي.

علما بأن “محمود” و”أحمد المقيرحي” هم من سكان مدينة بنغازي سابقًا، وتحديدًا في عمارات 7000 في منطقة الحدائق وهم أشقاء ” قصي وسفيان وعلي ” الذين قتلوا في وقت سابق، جراء الاشتباكات مع القوات المسلحة في مدينة بنغازي.