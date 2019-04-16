بالفيديو .. تصاعد لأعمدة الدخان في محور منطقة السواني جراء الاشتباكات العنيفة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شهدت منطقة السواني منذ ساعات الصباح الأولى ــ اليوم الثلاثاءــ تجدد الاشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني، والقوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

وتشهد مختلف مواقع القتال في منطقة السواني، اشتباكات قوية مع تصاعد أعمدة الدخان بالمنطقة، وقالت مصادر محلية أن القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني، تقدمت باتجاه كوبري السواني.

وأكد الناطق ــ في وقت سابق ــ باسم “عملية بركان الغضب” “مصطفى المجعي”، السيطرة على محور السواني، بالكامل، والتقدم إلى كوبري الزهرة، ولم يتسنَّ لهم الحصول على معلومات أخرى من مصادر مستقلة.

وتعيش العاصمة طرابلس للأسبوع الثاني على التوالي، مواجهات عسكرية عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقصف الجوي من عدة محاور.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن آخر حصيلة لضحايا الاشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 174 قتيلا، و756 جريحا.