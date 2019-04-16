تونس ترفض دخول وفد دبلوماسي فرنسي قادمًا من ليبيا

أخبار ليبيا24

رفضت شرطة الحدود التونسية اليومين الماضيين دخول “وفد دبلوماسي” فرنسي يحاول دخول البلاد قادمًا من ليبيا.

وقال مصدر أمني إن قافلة سيارات تحمل شارات دبلوماسية اقتربت من حاجز رأس جدير صباح يوم 14 أبريل، مضيفًا أن الركاب العشرة كانوا يحملون أسلحة للحماية ويحملون الجنسية الفرنسية.

وقالت شرطة الحدود التونسية إنها رفضت دخول الوفد الدبلومسي عندما رفضوا تسليم أسلحتهم عند نقطة التفتيش الحدودية، مشيرة إلى أن المجموعة بقت عند حاجز رأس جدير من الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي وحتى وقت متأخر من المساء.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية أنها تعمل بمستوى أعلى من اليقظة على طول الحدود بسبب التصعيد الأخير في الصراع في غرب ليبيا وحول العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن معبر رأس جدير الحدودي يقع على الحدود الساحلية للبحر الأبيض المتوسط ​​على بعد حوالي 175 كيلومتراً غرب طرابلس وحوالي 30 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة بن قردان التونسية.