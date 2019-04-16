بنحو 108 ملايين دينار .. ديوان المحاسبة يأذن للمؤقتة بتوريد معدات طبية وأدوية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

صادق ديوان المحاسبة بالبيضاء ،جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة بالتعاقد لتوريد أدوية ومعدات طبية ومستلزمات صحية، بقيمة مائة وثمانية ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون دينار، لصالح 12 عقدا لشركات مختلفة.

وأصدر رئيس ديوان المحاسبة الدكتور “عمر عبدربه صالح ” القرار رقم 38 لسنة 2019 ميلادي للمصادقة على إجراءات تعاقد، أبرمها جهاز الإمداد الطبي، “وذلك في إطار الوقفة الجادة لدولة رئيس مجلس الوزراء للقطاع الصحي في ليبيا، وإيلائه له الاهتمام الأكبر في البلاد”.

وتأتي إجراءات الموافقة، وفقا للائحة العقود الإدارية، بشأن أخذ موافقة الديوان المسبقة، قبل إبرام أي عقد تتجاوز قيمته الخمسة ملايين دينار.

وشملت العقود التي صادقت عليها لجنة فحص ودراسة العقود، بديوان المحاسبة الشركة الدولية للأدوية والمعدات الطبية، لتوريد أدوية تخصصية بقيمة سبعة عشر مليون و مائتين وأربعة وثمانين ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر دينار ليبي.

كما شملت المصادقة للعقد المبرم، مع شركة (الشاملة) لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية؛ لتوريد مستلزمات طبية عامة بقيمة خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسين ألفا وأربعمائة واثنين خمسين دينار ليبي، وشركة (آلفا) لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية؛ لتوريد أدوية عامة بقيمة ستة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانين ألفا وأربعمائة واثنين وسبعين دينار.

وأذن الديوان للجهاز التعاقد مع شركة (آلفا) لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، لتوريد أدوية تخصصية بقيمة عشرة ملايين وستمائة وثمانية وستين ألفا ومائة وثمانية عشر دينار ليبي، وشركة (روبيا) للمستلزمات والمعدات الطبية، لتوريد مستلزمات طبية عامة بقيمة سبعة ملايين وستة وسبعين ألف ومائة وأربعة وستين دينار ليبي، إضافة إلى شركة ليبيانا لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية المساهمة لتوريد أدوية عامة بقيمة سبعة ملايين وستمائة وثلاثة وستين ألفا وأربعمائة واثني عشر دينار ليبي.

وشملت المصادقة جهاز التعاقد مع شركة العطاء المتواصل، لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية لتوريد مستلزمات طبية عامة بقيمة خمسة ملايين ومائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانين دينار ليبي، وشركة الشذى لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، لتوريد أدوية تخصصية بقيمة أحد عشر مليونا ومائتين وثلاثين ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين دينار ليبي، بالإضافة إلى شركة مجموعة الأمل الطبية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، لتوريد مستلزمات أشعة بقيمة ستة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعين ألفا ومئتين وثلاثين دينار ليبي.

كما شملت المصادقة شركة الهمة للمعدات الطبية، لتوريد مستلزمات معامل بقيمة ستة ملايين واثنين وسبعين ألفا وتسعين دينار ليبي، وشركة العلمية للأدوية والمستلزمات الطبية المساهمة لتوريد أدوية عامة بقيمة ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وخمسين ألفا وأربعمائة وواحد وثمانين دينار ليبي، بالإضافة إلى شركة القمة الجديدة للأدوية والمعدات الطبية، لتوريد مستلزمات معامل بقيمة ثمانية ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين دينار ليبي، واشترط الديوان لنفاد المصادقة ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ،والتخطيط لتوفير وتسييل الغطاء المالي للعقود؛ لتمكين الجهاز بالإيفاء باتزاماته التعاقدية، المقرر بدفع نسبة 98 % من قيمتها، وكذلك من أجل سرعة وسلامة التنفيذ، مع ضرورة تصديق العقود من الضرائب وإحالتها للديوان مجددا بعد توقيعها.