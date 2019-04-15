أمن بنغازي تشرع في استقبال ملفات “1000” جنديا لصالح قسم المرور

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شرعت مديرية أمن بنغازي يوم أمس الأحد في استقبال ملفات الراغبين، في الالتحاق بالدورة التدريبية، التي تستهدف تجنيد 1000 ،منتسبا لهيئة الشرطة لصالح قسم المرور والتراخيص بالمديرية، استنادا على موافقة وزير الداخلية وبناء على طلب مدير أمن مديرية بنغازي .

وكان مدير أمن بنغازي عميد “عادل عبد العزيز” قد أكد في وقت سابق – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن قسم المرور يعاني من نقص في العناصر البشرية، وقدم مقترح لوزير الداخلية، ووافق عليه وشرع في تنفيذه يوم أمس، بقبول المتقدمين وفق الإجراءات المعتمدة .