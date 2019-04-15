إعداد كشوفات الدفعة الثانية من المنح المالية لأسر الشهداء والمفقودين بقوات الجيش

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أخبار ليبيا 24 – خاص

 باشرت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، بإعداد كشوفات الدفعة الثانية من المنح المالية للذين لم يتم صرف المنح لهم سابقا .

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات القائد العام المشير “خليفة حفتر” بشأن تقديم الرعاية والإعانة لأسر الشهداء والمفقودين.

وقامت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اليوم الإثنين، بإرسال الحوافظ إلى المكاتب بالمناطق لكي يتم توزيعها علي المصارف.

وطالب المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، ومن يعنيهم الأمر بالاستفسار من خلال المكاتب المختصة بالمناطق .

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