استمرار انتشال الجثث المجهولة من حرب التحرير في درنة

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استخرج فريق انتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، جثث تعود لحرب التحرير، التي خاضتها قوات الجيش الليبي ضد المجموعات الإرهابية، مساء اليوم الإثنين .

وأعلن الهلال الأحمر درنة عن انتشال  (4)جُثث مجهولة الهوية من منطقة المغار، بعد ورود بلاغ من قبل سُكان المنطقة.

وهذا وتم تسليمهن إلى جهات الاختصاص، لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وسيتم دفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة بعد ذلك.

وأشار فريق انتشال الجثث إلى أنه لم يتم التأكد عن ماهية هذه الجثث وتاريخ دفنها .

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