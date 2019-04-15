“مكافحة المخدرات” تضبط شخص يقوم بترويج المخدرات في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن فرع مكافحة المخدرات بنغازي، من القبض على شخص ليبي الجنسية، يقوم بترويج المخدرات.

وأكد الفرع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك – ورود معلومات لأعضاء التحريات بالفرع عن شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة والمواد المسكرة، حيثُ تم التحري وجمع المعلومات عنه.

وأضاف أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة إليهم، جرى إعداد كمين محكم، وضُبط متلبسا وهو يقوم بترويج المخدرات، موضحًا أن الكمية المضبوطة معه حوالي 31 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش جاهزة للبيع وعدد 3 قنينات من الخمر محلية الصنع سعة نصف لتر، وأداة تعاطي وخليط من التبغ جاهز للتعاطي.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي شرعت بتنفيذ الخطة الأمنية رقم (4) داخل مدينة بنغازي بإشراف مدير الأمن لضبط الشارع وملاحقة الخارجين عن القانون وشن حملات واسعة على تجار الخمور.