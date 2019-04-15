سيالة يطالب”حفتر” بسحب قواته من أجل إتاحة الفرصة لوقف إطلاق النار

سيالة يطالب”حفتر” بسحب قواته من أجل إتاحة الفرصة لوقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عدد من وزراء حكومة الوفاق مؤتمر صحفي بمقر المجلس الرئاسي مساء اليوم الإثنين بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها طرابلس .

وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة إن هجوم قوات الجيش الوطني على العاصمة كان يهدف فرض الحل العسكري بالقوة وعدم الجنوح للسلم والحل السياسي.

ودعا سيالة خلال المؤتمر قوات الجيش الوطني للانسحاب من أجل إتاحة الفرصة لوقف إطلاق النار والمضي نحو الحل السلمي والسياسي، مبينا أن الوزارة وثقت جرائم ترتقي كجرائم حرب وتم تعميمها بالتواصل مع مجلس الأمن عبر السفارات بالخارج و الدول المعنية.

وأشار الوزير إلى أن ليبيا تسعى مع دول متعددة منها بريطانيا وألمانيا لإدانة الاعتداء على طرابلس من خلال مجلس الأمن.

ونوه سيالة إلى التغير والسيولة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي بات يتكلم عن قوات الجيش الوطني بعد ما كان يتحفظ على ذلك، مضيفا أن خارجية الوفاق تعمل على قلب الموقف لصالحها.

ونفى وزير الخارجية بحكومة الوفاق وجود إرهابيين في طرابلس، موضحا أن من صدرت بحقهم عقوبات دولية موجودون في الطرفين ويشغل بعضهم أعلى المناصب وتستقبلهم دول عربية وأوروبية .

وأضاف سيالة أنه لا يجب المساواة بين المعتدين على طرابلس وبين المدافعين عنها، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت مذكرات لمجلس الأمن عن تجنيد قوات الجيش الوطني لأطفال في هذه الحرب وقصفهم لمرافق مدنية في طرابلس، وفق قوله.

ومن جهته، أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا أن قوات الدفاع في حكومة الوفاق ستعلن سيطرتها على العديد كامل التراب الليبي خلال أيـام، داعيًا الطيّارين وكافة ضباط وضباط صف بقوات الجيش الوطني لتسليم أنفسهم، وسيتم معاملتهم معاملة حسنة .