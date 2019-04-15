السّراج يبحث مع المشري والكبير الاحتياطات المتّخذة لسد أي نقص قد يتسبب فيه الاشتباكات في طرابلس

السّراج يبحث مع المشري والكبير الاحتياطات المتّخذة لسد أي نقص قد يتسبب فيه الاشتباكات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” اليوم الإثنين مع كلّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” ومحافظ ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بالمقر الرئيسي للمجلس الرئاسي في طرابلس.

وتناول الاجتماع مناقشات حول الأوضاع الراهنة والإجراءات اللازمة والعاجلة، لحل عدد من المختنقات، التي تسبب فيها الاعتداء على طرابلس، والذي استهدف منشآت ومرافق العامة.

وبحث المجتمعون الحال الاقتصادي العام، والاحتياطات المتخذة لسد أي نقص، قد يتسبب فيه العدوان فيما يخص الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الرئاسي على فيسبوك .