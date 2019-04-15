الثني يصدر تعليماته بإنشاء مبني لجمعية أصدقاء المعاقين ويسلم أطراف صناعية لمركز إعادة تأهيل المعاقين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني تعليماته بإنشاء مبني خاص بجمعية أصدقاء المعاقين بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليون ونصف دينار على قطعة الأرض المملوكة للجمعية كما قام الثني بتسليم مستلزمات للأطراف الصناعية للمركز .

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية لمركز إعادة تأهيل المعاقين بنغازي “محمد جمعة” إن المستلزمات التي تم استلامها من رئاسة الوزراء ممتازة جدًا .

وأكد لأخبار ليبيا 24 أنها تكفي لأكثر من 300 مصاب، لافتًا إلى أن المركز سيحاول قدر جهده الوقوف مع كل من يحتاج للأطراف الصناعية .

وجاءت هذه الخطوات خلال زيارة لرئيس الوزراء صباح اليوم الإثنين لورشه الأطراف الصناعية بمركز تأهيل وأعاده تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .

وأطلع الثني على سير العمل بالمركز، وتوقف أعمال الصيانة به نتيجة للأحداث التي جرت في البلاد في وقت سابق، كما تفقد الثني نزلاء المركز من المعوقين واستمع إلى أبرز المشكلات التي تواجههم متعهدًا بتقديم الدعم اللازم للمركز وإدارته من أجل تحسين مستوى الخدمات لهذه الشريحة.

وأكد أن استجلاب المواد الخام لصالح ورشة الأطراف الصناعية بالمركز من شأنه التخفيف من معاناة أبطالنا من القوات المسلحة والشباب المساند وغيرهم من الذين تأذوا من قذاف الجماعات الإرهابية بفقد أطرافهم، لافتا إلى أن هذه الورشة ستسد العجز في تركيب هذه الأطراف، وكذلك ستعمل على صيانة المستهلك منها وفقا لأعلى مستوى.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة أوفدت العام الماضي ثمان أفراد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنية المتخصصة في تركيب الأطراف الصناعية للتدريب في الخارج بما يضمن تعاملهم مع الورشة وفقا لأحدث التقنيات.