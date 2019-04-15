معيتيق يستعرض مع وزير خارجية إيطاليا المستجدات الأخيرة في طرابلس

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ذكر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أنه التقى في العاصمة الإيطالية اليوم الاثنين وزير خارجية إيطاليا إينزو مواڤيرو ميلانيزي”.

وأفاد معيتيق أنه تم خلال الاجتماع استعراض المستجدات الأخيرة والأعمال العسكرية في العاصمة طرابلس والتي تسببت في ‏دمار ونزوح عدد كبير من المواطنين وموقف الاتحاد الأوروبي منها.

وكان معيتيق قد حذر أوروبا من إجراء مفاوضات مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مؤكدًأ أنه – حفتر – يبيع لأوروبا والعالم فكرة أنه يحارب الإرهاب، لكنه سيتسبب بدلا من ذلك في حرب أهلية.

يشار إلى أن مناطق متفرقة من أطراف العاصمة طرابلس تشهد منذ أسبوعين مواجهات بين القوات المسلحى العربية الليبية والقوات الموالية لحكومة الوفاق.