العامة للاتصالات تستنكر تحريض “المدار” لأهالي طرابلس ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24- خاص

استنكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة مراد الشكري الرسالة النصية التى بعثتها شركة المدار الجديد عبر خدمة ( sms ) لمشتركيها في مدينة طرابلس ودعوتهم للتظاهر ضد القوات المسلحة.

وكشف الشكري بحسب المركز الإعلامي في الهيئة – أن شركة المدار الجديد دعت المتاظهرين عبر الرسالة النصية للمشاركة في مظاهرة جمعة كلنا طرابلس التى تنظم ضد العملية التى تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية لتحرير العاصمة من المليشيات المسلحة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الرسالة جاءت بإيعاز من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومررها منتحل صفة رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب وبتنفيذ من مدير شركة المدار عبدالخالق عاشور في استخدام خدمات الشركات كأدوات ضد الجيش.

ووصف الشكري الرسالة بـ “الفعل المشين” من قبل قابضة الوفاق المسؤولة عن ادارة هذه الشركة وغيرها، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية و مجلس إدارة القابضة الشرعي سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى التحقيق.

واعتبر رئيس الهيئة أن هذا الأمر هو إساءة استخدام خدمات شركات الاتصالات واستغلالها في أعمال غير شرعية ومبطنة في خلق الفتنة بين الليبيين وتحرض على الكراهية والعنف والفوضى.