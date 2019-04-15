السفارة الإيطالية تنفي مغادرة طرابلس

أخبار ليبيا24

نفت السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الإثنين ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول مغادرتها العاصمة.

وأكدت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن سفارة إيطاليا في ليبيا مفتوحة وتزاول كافة أنشطتها موضحة أنه لا وجود لأي تقليص في التواجد المؤسسي الإيطالي في ليبيا.

وكانت صفحات ومواقع إخبارية تناولت أخبارًا مفادها أن السفارة الإيطالية في طرابلس أبلغت جميع رعاياها في ليبيا بالاستعداد خلال 24 ساعة القادمة للإجلاء.

يشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد توترًا نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية ضد قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة إطلاق عملية “الفتح المبين” لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.