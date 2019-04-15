“أخبار ليبيا24” تتحصل على صور خاصة لآثار التفجير الإرهابي في سيدي خليفة

أخبار ليبيا24- خاص

تحصلت “اخبار ليبا24” على صور خاصة لآثار التفجير الإرهابي في سيدي خليفة الذي استهدف سيارة آمر جهاز مكافحة الإرهاب عقيد عادل مرفوعة في منطقة سيدي خليفة شرق بنغازي.

وتظهر الصور بقايا السيارة المفخخة التي تم استعمالها في التفجير الإرهابي، إضافة إلى بعض الشظايا والأضرار التي لحقت بمكان التفجير.

وكان مدير المكتب الإعلامي في مديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري أكد أن التفجير لم يسفر عن أية أضرار بشرية تذكر، لافتًا إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المركبات الآلية القريبة من التفجير إضافة إلى أضرار طفيفة بالجسر.